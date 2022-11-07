Андрей Малахов открыл горнолыжный сезон без жены и в окружении нескольких красоток

Телеведущий Андрей Малахов уехал из Москвы в Мурманскую область, где открыл горнолыжный сезон. Он был без жены и в окружении нескольких красивых девушек.

Соответствующее фото Малахов опубликовал в социальных сетях. На снимке ведущего обступили девушки в русских платках и длинных юбках.

В подписи к фото говорится: «Вчера открыли горнолыжный сезон! Берите лыжи, приезжайте кататься на Север».

Жена ведущего Наталья Шкулева в это время находилась в Москве, с сыном.

Андрей Малахов – уроженец города Апатиты в Мурманской области. С 2011 года он женат на Наталье Шкулевой. В 2017-м у пары родился сын.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News