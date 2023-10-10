Андрей Кончаловский произнес трогательную речь о скором уходе в Театре Моссовета

Режиссер Андрей Кончаловский произнес в стенах Театра Моссовета трогательную речь, которая в каком-то смысле даже напугала артистов. Дело в том, что 86-летний мэтр заговорил о своем скором уходе, будто предчувствуя что-то неладное.

По традиции постановщик встретился с труппой перед спектаклем «Дядя Ваня», чтобы сказать напутственные слова. Однако многие посчитали его высказывания не только не ободряющими, но и вовсе трагичными. Кто-то даже не смог скрыть сочувственные вздохи.

В своей речи Кончаловский невольно «повернул» в сторону своего возраста и скоротечности времени. Он отметил, что у него еще есть надежда, что он не исчерпал все свое время. Однако он осознает, что рано или поздно о его спектаклях будут только вспоминать как о чем-то, что было так давно. Напомним, что режиссер отметил в этом году 86-летие.

«Я нередко думаю о том, что еще будет время, когда мы будем вспоминать наши спектакли, как какое-то немыслимое счастье, но хотелось бы, чтобы это было как можно позже», - цитирует слова Андрея Кончаловского «7Дней.ru».

К слову, о проблемах со здоровьем у артиста говорят нередко, так как он уже находится в довольно почтенном возрасте. Только пару месяцев назад появлялись слухи, что ему уже даже тяжело ходить. Но еще ни разу домыслы фанатов не подтверждались.

Ранее бывшая жена Андрея Кончаловского раскрыла правду о его мемуарах о женщинах.