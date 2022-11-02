Андрей Данилко проболтался о местонахождении Константина Меладзе

Местонахождение композитора и продюсера Константина Меладзе, которого долго не могут найти журналисты, наконец, стало известно. О том, где находится артист, проболтался певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка.

По его словам, Меладзе сейчас в Италии. Украинский исполнитель подчеркнул, что «он очень сложно уезжал» за границу.

Артисты общаются друг с другом и обмениваются поздравлениями по праздникам. При этом Данилко не комментировал отношения Константина Меладзе с братом. В отличие от него, Валерий Шотаевич продолжает выступать в России.

Напомним, в Италии у Константина Меладзе и его жены Веры Брежневой есть дом. Супруги в основном работали в России, а в государство Южной Европы ездили отдыхать.

ФОТО: EAST NEWS