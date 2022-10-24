13:30, 24 октября 2022
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Анастасия Волочкова удивила откровениями о комнате в ее особняке для «бомбического секса»
Балерина Анастасия Волочкова использует для любовных игрищ специальную комнату в особняке. В ней есть хамам и свечи – по словам танцовщицы, это здорово заводит во время секса.
Волочкова сказала, что в потайной комнате «очень романтично». «Секс заходит просто бомбический», - сообщила она.
Балерина утверждает, что секрет ее стройной фигуры и привлекательного внешнего вида – в частых сексуальных развлечениях.
Хозяйка особняка дала понять, что в специальной комнате не бывает тихо и в настоящее время постель артистки не пуста. «Мне мои мужчины не дают спать, а я не даю спать им», - разоткровенничалась дива.
В заключение Волочкова добавила, что в 46 лет у нее все свое, а ненатуральные только волосы и ногти.
ФОТО: Kashaev Pavel/East News
Источник:НТВ
Автор:Лилия КараеваТеги:
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