Анастасия Волочкова рассказала о переезде из роскошного особняка в избу

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях, что планирует переехать из своего роскошного особняка. Она устроила шуточную фотосессию у избушки Бабы-яги и сообщила, что это ее новый дом.

Знаменитость продолжает удивлять поклонников громкими высказываниями и провокационными выходками. На днях блондинка снялась в ступе сказочного персонажа – Бабы-яги на фоне избушки. Анастасия позировала в джинсах, черной блузке с прозрачными рукавами и со своей традиционной прической. Она не забыла надеть украшения и кольцо с огромным камнем.

Танцовщица таким необычным способом решила пригласить фанатов на свое очередное выступление в один из театров в Москве.

«Ну что же, мои золотые, привет! Я, короче, знаете, из дворца своего переезжаю в избушку. Смотрите, как здесь уютно, здесь просто потрясающе. Я могу сказать, что самое главное, что здесь вот печка», — поделилась Волочкова.