Удобная логистика: почему дочь Анастасии Волочковой ушла из семьи

Единственная дочь Анастасии Волочковой родилась 17 лет назад. Ее отец – предприниматель Игорь Вдовин – расстался с супругой уже через год.

Девочка продержалась дольше. Благо средств на ее детские и подростковые увлечения мама не жалела.

Ариадна занималась балетом и танцами, увлеклась живописью, конным спортом и теннисом, завела свой блог. Обладая неплохим голосом, с 11 лет выступала в музыкальном театре Надежды Бабкиной.

Но в 13 лет, не выдержав образа жизни матери, взяла вещи и переехал на квартиру к отцу и его молодой супруги – телеведущей Елены Николаевой.

Волочкова-старшая горько переживала разрыв, жаловалась, что неблагодарная девчонка с ней не общается и даже не берет трубку.

Сама Ариадна прокомментировала свой переезд… удобной логистикой.

Лицей, в который она перешла из прежней школы, расположен рядом с квартирой отца, а от дома матери до него – без малого полтора часа.

На недавней вечеринке в честь телеведущей «России 1» Елены Николаевой, Ариадна была само очарование. Судя по всему, отношения девушки с новой семьей самые прекрасные.