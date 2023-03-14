Анастасия Волочкова лечит себя коровьими копытами

Последние несколько лет домыслы и слухи о здоровье балерины Анастасии Волочковой постоянно возникают в прессе.

Сама Волочкова уже признавалась: чтобы отыграть предыдущий сезон, ей требовалось время от времени делать обезболивающее уколы – так страшно ломало суставы.

«Все из-за физической нагрузки. С девяти лет, то есть с тех самых пор, как я пошла в балетное училище, у меня начали возникать изменения костного характера», – рассказывает звезда.

Тем не менее, балерине удалось благополучно завершить запланированную на год серию спектаклей.

По словам артистки, воспалительный процесс, действительно начавшийся несколько лет назад в результате слишком сильных нагрузок, должен скоро окончательно сойти на нет.

Для этого специалисты и порекомендовали ей пить отвар из коровьих копыт.

«Само мясо я не ем, – признается Волочкова, – но бульон есть себя заставляю, в нём очень много природного коллагена».

Своим поклонникам Анастасия Юрьевна рекомендует в ежедневном режиме подвергать себя пусть небольшим, но все-таки физическим нагрузкам. «Подойдет простая гимнастика. Запомните: жизнь – это движение», - советует блондинка.