Анастасия Волочкова: «Это не по силам даже моему профессору, в руках которого мое здоровье»

Высокие каблуки не только стройнят фигуру, но и вызывают изменения в головном мозге, ухудшая кровообращение и нарушая работу сосудов. Отсюда и усталость, и сонливость, и разного рода суставные боли.

При росте 170 см Анастасия Волочкова вполне могла бы обойтись вообще без каблуков. Однако экстравагантная артистка признается, что не в силах отказаться от этой причуды.

Отговорить меня от высоких каблуков не может даже профессор, в руках которого сейчас мое здоровье! – заявляет дива.

Между тем стало известно, что у Волочковой обострились суставные боли и врачи все настойчивее рекомендуют ей пожалеть свой организм. Уменьшить физические тренировки. Ну и каблуки, конечно, тоже упразднить, сообщает Газета.Ru.