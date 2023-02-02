13:56, 02 февраля 2023
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Анастасия Волочкова: «Это не по силам даже моему профессору, в руках которого мое здоровье»
Анастасия Волочкова готова поступиться здоровьем ради высоких каблуков.
Фото: Диана Ревякина/ Starface.ru
Высокие каблуки не только стройнят фигуру, но и вызывают изменения в головном мозге, ухудшая кровообращение и нарушая работу сосудов. Отсюда и усталость, и сонливость, и разного рода суставные боли.
При росте 170 см Анастасия Волочкова вполне могла бы обойтись вообще без каблуков. Однако экстравагантная артистка признается, что не в силах отказаться от этой причуды.
- Отговорить меня от высоких каблуков не может даже профессор, в руках которого сейчас мое здоровье! – заявляет дива.
Между тем стало известно, что у Волочковой обострились суставные боли и врачи все настойчивее рекомендуют ей пожалеть свой организм. Уменьшить физические тренировки. Ну и каблуки, конечно, тоже упразднить, сообщает Газета.Ru.
Источник фото:http://www.starface.ru/
Источник:Газета.Ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: