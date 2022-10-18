Анастасия Приходько рассказала о своей грязной истории с Константином Меладзе

После того, как украинская певица Анастасия Приходько заявила о некой «очень грязный истории», случившейся с ней и Константином Меладзе на проекте «Фабрика звёзд», внимание жёлтой прессы к её персоне чуть не довело ситуацию до скандала.

Известно, что Приходько действительно долго и плотно работала с Меладзе, а после сотрудничества с ним посещала психотерапевта и жаловалась на социофобию и панические атаки.

К счастью, слух о том, что молодую девушку домогался знаменитый композитор в итоге оказался всего лишь слухом.

Недавно певица официально опровергла все домыслы, подчеркнув, что их отношения с Константином Шота́евичем всегда были исключительно деловыми.

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