Анастасия Приходько никогда не простит Меладзе причинённое ей насилие

Украинская телеведущая и певица Анастасия Приходько затаила на композитора нешуточную обиду.

Что именно послужило поводом для многолетнего конфликта девушки и ее продюсера до сих пор остается тайной.

Сама певица не раз говорила, что после сотрудничества с Константином Меладзе ей пришлось несколько лет ходить на приемы к психотерапевту .

Тем не менее, никаких подробностей артистка разглашать не готова. Все что известно: речь идет точно не о сексуальном насилии или харассменте

Эту важную деталь Приходько специально уточнила в недавнем интервью.

«Возможно, расскажу в преклонном возрасте, потому что эта история… Я не боюсь ее рассказывать, просто она очень грязная», - добавляет она.

ФОТО: EAST NEWS