14:57, 02 ноября 2022
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Анастасия Приходько никогда не простит Меладзе причинённое ей насилие
Украинская телеведущая и певица Анастасия Приходько затаила на композитора нешуточную обиду.
Что именно послужило поводом для многолетнего конфликта девушки и ее продюсера до сих пор остается тайной.
Сама певица не раз говорила, что после сотрудничества с Константином Меладзе ей пришлось несколько лет ходить на приемы к психотерапевту .
Тем не менее, никаких подробностей артистка разглашать не готова. Все что известно: речь идет точно не о сексуальном насилии или харассменте
Эту важную деталь Приходько специально уточнила в недавнем интервью.
«Возможно, расскажу в преклонном возрасте, потому что эта история… Я не боюсь ее рассказывать, просто она очень грязная», - добавляет она.
ФОТО: EAST NEWS
Источник:https://csn-tv.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: