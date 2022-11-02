Анастасия Костенко устроила праздник в честь дня рождения сына
На днях в семье Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова произошло радостное событие: их младший сын Алексей отметил свой первый день рождения. В честь этого супруги устроили детский праздник, о котором подробно рассказали в своих соцсетях.
Анастасия доверила организацию торжества команде профессионалов. Красочные декорации, развлекательные программы и талантливые аниматоры – все это обеспечило праздничную атмосферу. «Абсолютно все веселились и здорово провели время. Взрослые спокойно отмечали, пока дети были заняты группой профессионалов. Лёша много улыбался и даже утомился от души. Он требовал сон, и мы приняли решение задуть свечу на торте самостоятельно, не беспокоя виновника торжества», – поделилась эмоциями Костенко.
Соцсети Анастасии
К слову, девушка порадовала поклонников не только подробностями о радостном дне, но и памятными семейными фотографиями. «Что ещё для счастья надо? Такой сонный, маленький, родной и такой счастливый. Любимый и лучезарный наш мальчик», – трогательно обратилась к сыну Анастасия.
ФОТО: личный архив Анастасии Костенко