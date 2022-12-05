Анастасия Ивлеева уехала из России

Телеведущая Настя Ивлеева снова начинает путешествовать.

На этот раз девушка отправляется по странам Азии вместе со своим другом Романом Каграмановом.

Парочка запускает проект под названием Тревл-батл, в рамках которого планирует весьма рискованный трип из Вьетнама в Сингапур, попутно заключив своего рода спортивное пари.

Настя и Рома собрали собрали свою команду решительных и отчаянных блогеров, чтобы составить конкуренцию Чемпионату Мира и провести собственный чемпионат.

Правда, играть тут никто не умеет, да и правил током не знает, зато умеет весело проводить время

Путешественница Настюшка Опасность вернулась! - бодро начинает Ивлеева свое видео в «YouTube».

Шоу стартует с 5 декабря 2022 года.