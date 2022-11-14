15:25, 14 ноября 2022
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Алсу с выпирающим животиком засветилась на вечеринке
Певица Алсу посетила день рождения коллеги по творческому цеху Юлии Ковальчук, где многие заметили у исполнительницы выпирающий животик. Изменения в фигуре подчеркивал облегающий наряд.
На вечеринке 39-летняя Алсу исполнила песню «Зимний сон». После выступления она ответила фанатам, которые стали подозревать, что певица носит под сердцем четвертого ребенка.
Знаменитость заявила, что дело не в беременности, а в еде - она ничего не запрещала себе на празднике.
«Я не беременна, просто было очень вкусно», - сообщила артистка.
Ранее Алсу высказалась о возможном разводе с мужем, Яном Абрамовым. В Сети появилась информация, что брак певицы вот-вот распадется. Утверждалось, что звезда больше не может терпеть измены мужа.
Источник фото:Flickr.com
Источник:7дней.ru
Автор:Лилия КараеваТеги:
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