Алсу с выпирающим животиком засветилась на вечеринке

Певица Алсу посетила день рождения коллеги по творческому цеху Юлии Ковальчук, где многие заметили у исполнительницы выпирающий животик. Изменения в фигуре подчеркивал облегающий наряд.

На вечеринке 39-летняя Алсу исполнила песню «Зимний сон». После выступления она ответила фанатам, которые стали подозревать, что певица носит под сердцем четвертого ребенка.

Знаменитость заявила, что дело не в беременности, а в еде - она ничего не запрещала себе на празднике.

«Я не беременна, просто было очень вкусно», - сообщила артистка.

Ранее Алсу высказалась о возможном разводе с мужем, Яном Абрамовым. В Сети появилась информация, что брак певицы вот-вот распадется. Утверждалось, что звезда больше не может терпеть измены мужа.