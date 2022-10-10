Алла Пугачева уехала из России навсегда

Народная артистка СССР и самая популярная эстрадная певица России Алла Пугачева остается в Израиле. Супружеская чета Пугачева-Галкин переехали в Испанию сразу после начала российской спецоперации на Украине. Вскоре звездная семье перебралась в Прибалтику, а к началу учебного года – 2022 Алла Борисовна снова вернулась в Москву, чтобы отправить детей – Лизу и Гарри – в третий класс.

Однако жить в России под прицелом критиков для звезды оказалось сложно.

В середине сентября Алла Пугачева забрала детей из Первой Московской гимназии и уехала ними в Израиль, а знаменитый шестиэтажный замок в деревне Грязь звезда выставила на продажу.

В понедельник стало известно, что Алла Пугачева опубликовала видеообращение к своим многочисленным поклонникам. Певица поблагодарила их за любовь и поддержку, а также за умение отличать правду от лжи». «Молюсь о вас и о мире на Святой земле. Я счастлива!» - приводят СМИ слова Пугачевой.