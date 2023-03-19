Чёрный список: Алла Пугачева, София Ротару и другие звезды запрещены на российском радио

Чёрный список российских знаменитостей расширяется.

С недавнего времени в него входят композиции Софии Ротару, Аллы Пугачёвой и Леонида Агутина.

Песни этих исполнителей теперь не получится услышать на FM-частоте. Знаменитые ещё советских времён звезды, теперь не будут ротироваться в отечественном радиопространстве.

Предположительно, творчество Пугачёвой и других оказалась под запретом по причине их недавних публичных высказываний. Информацию о действительном наличии чёрного списка исполнителей подтвердил известный музыкальный критик Олег Кармунин.

В его официальном телеграмм канале заявляется, что вместе со звёздами первой величины, в чёрный список уже вошли Макс Барских, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Константин и Валерий Меладзе, а также Наргиз Закирова.

Также сообщается, что в бан попали и отдельные композиции, такие как «Киевский мальчишка» Наташи Королевой, «American boy» в исполнении группы «Комбинация» и перепев знаменитого шлягера «Шаланды полные кефали» в исполнении Леонида Агутина.