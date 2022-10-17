15:46, 17 октября 2022
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Алла Пугачева собирается родить в четвертый раз
Стало известно, что в запасе у примадонны остались неиспользованные эмбрионы.
Первые эмбриональные двойняшки Лиза и Гарри появились у Пугачевой после проведенной в 2013 году процедуры.
Теперь же оказалось, что несколько эмбрионов были заморожены и по сей день находятся в отличном состоянии, а их расконсервация может состояться по первому требованию владелицы.
Разумеется, сейчас, после переезда в Израиль, у Аллы Борисовны полно других забот.
Однако со временем, когда жизнь на новом месте войдет в спокойно русло, Пугачева вполне способна вновь испытать радости материнства.
ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:https://7days.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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