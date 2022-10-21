Алла Пугачева поделилась сожалениями об упущенной карьере рокерши

Шоумен Отар Кушанашвили опубликовал фрагмент интервью с певицей Аллой Пугачевой, в котором звезда назвала главную ошибку в жизни. На кадрах еще молодая Примадонна рассказала, что могла пойти по совершенно другому пути, если бы не композиция «Арлекино».

Именно эта песня задала вектор в музыкальной карьере артистки, хотя исполнительница могла стать рокершей.

Пугачева сказала: «Такой уж мне просто билетик выпал с «Арлекино». До этого я могла быть и рокершей, и в театре петь».

Певица призналась, что так и не сделала того, что хотела. Потом реализовать желаемое не позволил возраст.

ФОТО: Guterman Mihail/East News