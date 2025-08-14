«Алла Борисовна, что вам сделала эта девочка?»: Наджиев обратился к Пугачевой из-за Легкоступовой

Певец Игорь Наджиев рассказал, что артистка Алла Пугачева препятствовала карьере Валентины Легкоступовой. По словам исполнителя, она присылала к коллеге бандитов.

Подробности узнал aif.ru.

У Наджиева поинтересовались, почему певица при ее голосе и внешности не стала звездой первого эшелона. Артист признался, что Пугачева перекрыла воздух талантливой артистке.

«По карьере Вали Легкоступовой прошлась катком наша драгоценная Алла Борисовна. Всё это Валя мне рассказала при жизни», - сообщил музыкант.

Он считает: Пугачевой стоит покаяться за то, «скольким людям она перекрыла воздух на нашей эстраде». С Легкоступовой, поделился певец, произошла «чудовищная история».

«Валя мне рассказывала, что приехали бандиты на ее концерт, и, посмотрев выступление, пришли к ней за кулисы», - вспомнил Наджиев.

Ему известно, что «люди Пугачевой» не стали разбираться с певицей, так как понимали – Алла Борисовна не права. Поклонники Примадонны утверждают, что это выдумки, но Наджиев указывает: сама Легкоступова в одном из интервью говорила, что ее «скосила главная мега-звезда». Легкоступова признавалась другу, что устала объяснять, почему исчезла со сцены, и согласилась с распространившейся информацией о том, будто ушла в декрет.

«Да, вот такое не сказочное королевство эстрада российская, далеко не сказочное… Алла Борисовна, что вам сделала эта девочка?» - обратился Наджиев к певице.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил министра культуры запретить песни Пугачевой на патриотических мероприятиях.