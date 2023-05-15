Алису Теплякову могут отчислить из МГУ: семья вундеркинда проиграла суд

Евгений Тепляков, отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой не явился на третье, заключительное заседание суда, где рассматривался его иск к Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова.

Тепляков требовал от администрации МГУ восстановить права своей дочери (сейчас ей 10 лет) на обучение. Он также настаивал, чтобы Алису перевели с платного на бюджетное обучение.

Как напоминает kp.ru, после полученной «двойки» и скандала, устроенного полтора года назад в стенах МГУ отцом, девочка перестала появляться на занятиях.

Суд проходил при закрытых дверях, об этом ходатайствовала семья Тепляковых, ссылаясь на тайну личной жизни несовершеннолетнего ребенка.

Тепляковы в своем блоге уже отреагировали на решение суда и заявили, что будут подавать апелляцию в высшие судебные инстанции.