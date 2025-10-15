Алисе Аршавиной воссоздали исчезнувший из-за аутоиммунного заболевания нос. О проведенной операции рассказал хирург Денис Агапов в соцсети.

У бывшей жены Андрея Аршавина начались проблемы с носом из-за аутоиммунного заболевания. По воспоминаниям Алисы, его разрушение было стремительным. Знаменитости потребовались годы, чтобы вернуть себе привлекательный вид. На днях ей провели последний этап реконструкции носа. По словам хирурга, команда сделала все, чтобы лицо Алисы выглядело естественно и женственно.

«Важно помнить, что после крупной реконструкции особенно критично внимание к мелочам — именно они придают естественность и уникальность. Мы уже сформировали основные контуры и теперь завершаем создание того самого «порожка ноздри», чтобы нос выглядел аккуратно и естественно, а не как вырубленный топором», — высказался Денис.

Увидев результаты операции, пользователи Сети пришли в восторг. Они похвалили врача и Алису за проделанную работу и терпение.

«Сложно представить, что перенесла Аршавина, но результат того стоит!» — написали россияне.

Ранее Аршавина назвала «уродством» первые результаты операции по восстановлению носа. Подробности читайте в этой новости.