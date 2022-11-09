Алиса Аршавина все еще пытается спасти свое лицо

Редкая и тяжелая болезнь экс-супруги одного из лучших футболистов России начала века Андрея Аршавина вновь приковала 30-летнюю женщину к больничной койке.

Когда-то Алиса была красавицей. Каталась на Bentley первого супруга – генерального директора ООО «Стройтрансгаз-М» Алексея Казьмина.

Носила многомиллионные браслеты от Cartier, подаренные вторым мужем – звездным капитаном сборной России Андреем Аршавиным.

Затем врачи обнаружили у нее опасную болезнь – аутоиммунный некроз носа.

Нечто подобное в свое время пережил Майкл Джексон.

Но ринопластика в США развита лучше, чем в России: реанимация, четыре искусственные комы, балансирование между жизнью и смертью, - все это обрушилась как снег на голову.

Сейчас Казьмина вновь на операционном столе.

Ее мама Наталья Сарычева рассказала, что пока никакой информации от врачей не поступало. «Она сейчас ни с кем не общается, не до того ей», - пояснила Сарычева.

Пожелаем Алисе здоровья и удачи!