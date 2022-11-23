19:37, 23 ноября 2022
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Алексей Серебряков поразил публику своей изменившейся внешностью
Десять лет назад советский и российский актер Алексей Серебряков вместе с женой и дочками переехал в Канаду.
Год назад артист вернулся в Россию, но с тех пор почти ни разу не был замечен на светских мероприятиях.
Однако, несколько дней назад, к изумлению поклонников, Серебряков вместе со своей супругой внезапно появился на премьере документальной картины «Пелевин», посвященной культовой личности русского писателя.
Сообщается, что внешний вид актера сперва немного смутил присутствующих в зале: Алексей похудел и сильно оброс. Общее впечатление Серебряков, правда, производил человека счастливого - выглядел радостно и часто улыбался.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://ryazan.life
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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