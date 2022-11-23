Алексей Серебряков поразил публику своей изменившейся внешностью

Десять лет назад советский и российский актер Алексей Серебряков вместе с женой и дочками переехал в Канаду.

Год назад артист вернулся в Россию, но с тех пор почти ни разу не был замечен на светских мероприятиях.

Однако, несколько дней назад, к изумлению поклонников, Серебряков вместе со своей супругой внезапно появился на премьере документальной картины «Пелевин», посвященной культовой личности русского писателя.

Сообщается, что внешний вид актера сперва немного смутил присутствующих в зале: Алексей похудел и сильно оброс. Общее впечатление Серебряков, правда, производил человека счастливого - выглядел радостно и часто улыбался.