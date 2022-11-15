Алексей Панин заявил, что проводил бессонные долгие ночи с Оскаром Кучерой

Недавно Алексей Панин вновь угодил в скандальную историю. Телеведущий и его бывший друг Оскар Кучера заявил, что за прежней популярностью актера стоял не талант, а лишь смазливая мордашка.

Кучера признался, что его бесят высказывания Панина о России и политической ситуации в мире. Долгое время он старался защищать звезду, но в этот раз не выдержал. Ведущий посвятил ему разгромный пост в соцсетях. Оскар назвал Алексея «мартышкой».

«Артистом ты, Лешик, никогда не был. Таланта в тебе не больше, чем в рыбном пузыре гвоздей. Ты всегда был глуп и потому высокомерен по отношению к группам, с которыми работал. Работа все, а глупость вот не ушла», – написал телеведущий в личном микроблоге.

Звезда фильма «Жмурки» быстро отреагировал на слова бывшего приятеля. Он записал видеообращение, в котором рассказал подробности их совместного времяпрепровождения. Панин удивился, что после всего этого Кучера плюнул ему в спину.

«Главное, Оскар Кучера откуда-то выполз... Человек, с которым мы когда-то дружили, проводили бессонные долгие ночи вместе... Ну не вдвоем, с нами были еще некоторые известные наши товарищи. Было много наркотиков, алкоголя, много всего было», – высказался актер.

Алексей посоветовал телеведущему почитать факты из его биографии. Ведь артист когда-то репетировал вместе с Олегом Табаковым, который высоко оценил его способности. В итоге Панин признался: «Мне нас***ть на то, что говорит Оскар Кучера».

Недавно знаменитость рассказал, как ему живется в Испании вместе с дочерью Анной. Мужчина пожаловался, что девушка мечтает сниматься в кино, но вынуждена работать официанткой.