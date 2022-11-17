Алексей Чадов рассказал об эротических играх со своей любимой гимнасткой

Вот уже больше пяти лет звезда российского кино Алексей Чадов находится в близких отношениях с певицей и спортсменкой Лейсан Галимовой.

Все это время парочка тщательно скрывала детали своего романа, однако недавно артист все-таки отважился показать поклонником свою возлюбленную.

Молодая Лейсан, по словам Чадова, обладает весьма впечатляющей пластикой. В доказательство этому - видео, которое появилось в социальных сетях актера.

На нем запечатлено их совместное занятие йогой, причем, надо сказать, достаточно откровенного содержания.

На записи Лейсан исполняет стойку на локтях, держа раздвинутые ноги прямо на уровне лица Алексея, в то время как он, придавленный весом красавицы, прорабатывает пресс, не забывая при этом время от времени шлепать Лейсан по внутреннем сторонам бедер.

В качесстве звукового фона видео сопровождает шлягер «Утренняя гимнастика» в исполнении Владимира Высоцкого.

«Делаем это упражнение по два раза в день, - комментирует видео Чадов, - чтобы спина не болела».