Александр Збруев сообщил о скором возвращении в «Ленком» после госпитализации

Актер Александр Збруев скоро вернется на сцену «Ленкома». Пока народный артист РСФСР проходит процедуры.

Об этом он сообщил АГН «Москва».

Состояние актера сейчас «нормальное».

«Я пока еще прохожу процедуры. Да, скоро вернусь в театр», - поделился он и поблагодарил всех за добрые слова.

Напомним, в начале октября стало известно о госпитализации актера. Сообщалось, что ему стало плохо в квартире – Збруев начал задыхаться. В театре заявили о плановом обследовании актера. Отмечалось, что у 86-летнего артиста не выявлено серьезных патологий – он общается и шутит. Актер находится в больнице имени Боткина.

Збруев - выпускник Театрального училища имени Щукина. В «Ленкоме» служит с 1961 года.