Александр Шепс вспомнил, как подрался с братом в отеле. Об этом он рассказал в шоу «УТРО. ТНТ», сообщает Газета.Ru.

Экстрасенс Александр Шепс признался, что подрался с братом Олегом Шепсом. По словам медиума, это произошло во время одного из испытаний в шоу «Битва экстрасенсов».

«У нас с Олегом даже доходило дело до драки. Как только нас привезли в отель, мы просто, слова ни говоря, кинулись друг на друга», — вспомнил он.

При этом Шепс-старший считает, что у его брата есть зачатки звездной болезни. Он рассказал о случае, когда Олег отказал фанатам в совместной фотографии.

«"Быстро пошел и сфотографировался с людьми!" — сказал я брату», — вспомнил Александр Шепс.

