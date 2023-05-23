Александр Ревва с женой внезапно появился на дне рождения DJ Smash

Поздравить знаменитого российского диджея Андрея Ширмана, более известного широкой публике как Dj Smash с 41-летием собрались многие отечественные знаменитости.

Среди пришедших можно было увидеть хоккеиста Александра Овечкина, актрису Наталью Рудову, а также шоумена Александра Ревву своей супругой Анжеликой.

Появление последних стало для звёздных журналистов настоящей находкой. Дело в том, что в последнее время Ревва не часто радует светские тусовки своим повелением.

Напомним, в прошлом году Артур Пирожков оказался в эпицентре скандала. Жёлтая пресса обвинила артиста в побеге за границу, в то время как на самом деле Ревва лишь уехал в Европу на несколько месяцев, чтобы провести там отпуск.

Как стало известно изданию «7Дней.ru», на празднике у DJ Smash Александр веселился во всю. После произнесения торжественного тоста, он поучаствовал в номере фокусника, который поверг публику в полный восторг.