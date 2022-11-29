Александр Ревва прислал еле передвигающейся матери мизерную сумму и не позвонил

Юморист Александр Ревва в День матери прислал родственнице всего 30 тыс. рублей и не позвонил. Однако самый близкий человек рада и этому.

Мама Реввы Любовь Рачеева сообщила: «Саша прислал 30 тысяч рублей». При этом на ее телефонные звонки известный сын не реагирует и не перезванивает.

Женщину также поздравил певец Ержан Нургалиев, которого она называет вторым сыном. Его поздравлению Рачеева «рада».

У матери Реввы больные ноги, и она еле передвигается. Недавно женщина заявила, что ей запрещают видеться с внуками.

Рачеева обвинила сына в том, что он подкаблучник и не может слова сказать без жены Анжелики. При этом пожилая женщина заявляет, что не обижается, а супруга Реввы – «хорошая девочка».