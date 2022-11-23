Александр Месняков побил Елену Малышеву

Программа о здоровье кандидата медицинских наук и кавалера ордена Пирогова Александра Меснякова обошла по рейтингу своего главного конкурента – программу доктора медицинских наук «Жить здорово» Елены Малышевой.

Тема здоровья в ее популистской транскрипции – одна из самых востребованных на Российском телевидении.

Если в официальных медицинских учреждениях попасть на прием к специалисту можно только после визита к терапевту, а получить вердикт – лишь после сдачи многочисленных анализов, дома достаточно нажать на кнопку, и шквал медицинских советов и утверждений посыплется, как из рога изобилия.

Кое-кто упрекает Елену Васильевну в излишней откровенности.

Однако признаемся, тематика некоторых ее рубрик - «Всая правда о влагалище» или «Что происходит во время оргазма» - сама по себе звучит интригующе.

Некоторые удивляются, когда Алексей Леонидович Месняков утверждает, что «лежать вообще вредно, кроме как во время ночного сна» и «лучше не читать аннотации в препаратам, прописанным врачами».

Тем не мнее, обе программы, несомненно, украшают эфир Первого канала и Телеканала Россия.

Долгое время Малышева лидировала по количеству просмотров. Но, судя по последним данным, сейчас Месняков ее обошел.

У «Жить здорово» седьмая строчка, в «Доктор Месняков» - третья. Поздравляем!