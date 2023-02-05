Александр Маршал готовится стать отцом в третий раз
65-летний Александр Маршал ждет третьего ребенка от 29-летней супруги.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@zemliaki_mse»
Рок-музыкант Александр Маршал, похоже, готовится стать отцом в третий раз.
Карина Нугаева, возлюбленная создателя «Пилигримов», беременна. Информация об этом какое-то время тщательно скрывалась, но слухи уже проникли в светскую тусовку.
Свои любовные похождения Маршал старается особенно не афишировать. Да и инсайды относительно беременности молодой супруги в разговорах с журналистами предпочитает деликатно обходить стороной.
Скорее всего, 65-летний певец немного смущается разницы в возрасте с Кариной. Напомним, Нугаевой совсем недавно исполнилось 29 лет.
Другими словами, вторая жена старше сына рокера всего на четыре года.
Артем Миньков, младший ребенок Маршала - празднует свое двадцатипятилетние в июле.
Живет молодой человек в солнечном Лос Анджелесе и, опять же по слухам, находится в романтических отношениях с популярной певицей Мией Бойко.