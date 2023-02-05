Александр Маршал готовится стать отцом в третий раз

Рок-музыкант Александр Маршал, похоже, готовится стать отцом в третий раз.

Карина Нугаева, возлюбленная создателя «Пилигримов», беременна. Информация об этом какое-то время тщательно скрывалась, но слухи уже проникли в светскую тусовку.

Свои любовные похождения Маршал старается особенно не афишировать. Да и инсайды относительно беременности молодой супруги в разговорах с журналистами предпочитает деликатно обходить стороной.

Скорее всего, 65-летний певец немного смущается разницы в возрасте с Кариной. Напомним, Нугаевой совсем недавно исполнилось 29 лет.

Другими словами, вторая жена старше сына рокера всего на четыре года.

Артем Миньков, младший ребенок Маршала - празднует свое двадцатипятилетние в июле.

Живет молодой человек в солнечном Лос Анджелесе и, опять же по слухам, находится в романтических отношениях с популярной певицей Мией Бойко.