Александр Малинин крадет популярность у своего сына

Народный Артист РФ, знаменитый эстрадный певец Александр Малинин мешает звёздной карьере своего сына Никиты.

Оба музыканта довольно известны, однако каждый - своему поколению. Александр собирает залы в ДК.

На его концерты вот уже несколько десятков лет приходят завсегдатаи танцевальных площадок, родившиеся в СССР.

Никита - звезда новой эпохи. Его первые песни вышли в поздних девяностых.

Новых хитов пока не последовало. Известно, что за всю карьеру Малинин младший не выпустил даже двух полноценных студийных альбомов, каждый раз ограничиваясь громкими, но недолговечными синглами.

Многие уверены - причина неуверенного движения сорокалетнего певца к зениту популярности кроется в известности его отца.

Ему никогда не угнаться за славой своего папаши, - то и дело пишут хейтеры под фотографиями в социальных сетях.

Правы ли они - покажет время.

У нас есть очень похожий пример с Родионом Газмановым, которому невольно приходилось держаться в тени Газманова Олега, своего знаменитого родственника.

Родион, пусть с грехом пополам, но все же смог отвоевать независимость на сцене и сегодня во всю гастролирует с сольными программами.