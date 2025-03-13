Александр и Ирина Круг не примут участие в концерте памяти шансонье: вот в чем причина

7 апреля шансонье Михаилу Кругу могло бы исполниться 63 года. В этот день в Твери пройдет концерт памяти артиста, однако на нем не будет сына звезды Александра и вдовы Ирины.

Как пояснила старшая сестра певца Ольга Воробьева, Ирина Круг вместе с сыном Александром будет в это время на гастролях в Сибири. Она отметила, что наследник Круга обычно участвует в концертах 7 апреля и в фестивале памяти отца, но в этом году на памятную дату выпали выступления в других городах, рассказала Ольга NEWS.ru.

Сестра Круга добавила, что общается и с Ириной, и с Александром. По ее мнению, наследник знаменитости очень своеобразный, но справедливый и трезвомыслящий человек.

Исполнитель хита «Владимирский централ» родился в 1962 году в Твери. Первая жена Круга была параллельно его продюсером и убедила мужа продвигать свое творчество. В 1988 году у них родился сын Дмитрий. Через год Светлана подала на развод, устав от постоянных измен Круга. В 2001 году Михаил женился на Ирине, родившей ему сына Александра в 2002. В том же году напали на дом тещи артиста — он получил огнестрельное ранение, а Ирине удалось спрятаться.

Напомним, недавно сын Михаила Круга Александр рассекретил отношения с девушкой из шоу «Давай поженимся!».