Александр Буйнов появился на публике в оскорбительном наряде

Александр Буйнов ввел в смятение своих поклонников нарядом, который совсем не вписывается в строгий и всегда сдержанный образ певца.

Артист пришел на концерт своего коллеги Филиппа Киркорова, в футболке и шокировал публику. На принте были изображены две женщины в монашеском одеянии.

Все бы ничего, но эти монашки держат друг друга за руки и откровенно целуются.

Чуткие фанаты увидели в этом поступке некий контекст. Дело в том, что какое-то время назад Филиппа Бедросовича обвиняли в оскорблении чувств верующих. Тогда, во время своего очередного фееричного шоу король поп-музыки взобрался на крест.

Использование религиозного символа, разумеется, понравилось далеко не всем.

Возможно эпатажный рисунок на одежде Буйнова говорит о поддержке своего старинного друга в этой непростой истории.

Официальных комментариев от Александра, тем не менее, не поступало.