Альбина Джанабаева поставила точку в обсуждении своей личной жизни

Недавно экс-солистка группы «ВИА-Гра» Альбина Джанабаева вернулась в Россию. За границу она уезжала, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Для проведения праздника 44-летняя певица сняла роскошные апартаменты в Куршавеле.

На отдыхе папарацци сняли её с сыном и мужем, певцом и продюсером Валерием Меладзе. Поскольку Альбина старается не раскрывать детали личной жизни и не рассказывает о своих планах на будущее, в СМИ появились мнения, что супруги не в ладах, и брак вот-вот распадётся.

Подтверждались сплетни и загадочным отсутствием кольца на правой руке артистки.

Внимательные подписчики давно заметили, что на подиуме и всевозможных светских мероприятиях Джанабаева то и дело появляется без украшения.

Тем не менее, первое что сделала певица, вернувшись из-за границы – опровергла слухи о кризисе отношений. Издание 7ДНЕЙ пишет, что Альбина даже продемонстрировала обручальное кольцо, чтобы поставить точку в обсуждениях и домыслах.