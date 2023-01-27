«Актуальная история»: выписанный из больницы Никита Михалков рассказал о своих дальнейших планах

3 недели 77-летний режиссер провел под пристальным наблюдением врачей, и только на днях стало известно о выписке Никиты Михалкова из больницы. Деятель кино уже во всю рвется на работу, поэтому в своей социальной сети подробно рассказал о своих дальнейших планах.

Так, Михалков заявил: уже 6 февраля он выйдет на сцену Театра сатиры и исполнит роль в спектакле «12». «Это актуальная история. И недаром слоган нашего спектакля: "Про всех и для каждого". Сидит ли зритель в царской ложе или на галерке, каждый найдет в нем свое», — высказался Никита Сергеевич.

К слову, подобная новость обрадовала поклонников режиссера, которые были крайне обеспокоены его состоянием здоровья.

Ранее в Сети появилось фото матери Ирины Алферовой, которой исполнился 101 год. Подробности смотрите в этой статье.