Актрису театра «Лицедеи» Снежану Прудько госпитализировали после падения с ушибом головы

Снежана Прудько уже долгое время радует публику своими ролями в кино. Девушка запомнилась зрителю благодаря участию в сериале «Морские дьяволы», в котором она перевоплотилась в образ Олеси Умановой. Также девушка служит в театре «Лицедеи», однако последний спектакль с ее участием обернулся трагедией.

Как сообщает Пятый канал, актрису экстренно госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга с ушибом мягких тканей головы и левого плеча. Известно, что во время выступления девушка неудачно упала, это и стало следствием травм.

На данный момент ее состояние оценивается как стабильное, вот почему медицинские сотрудники отпустили Прудько домой.

Ранее мы писали о том, что жестокий поступок Пелагеи довел молодого певца до алкоголизма. Мужчина произнес: «Мерзкий комментарий». О подробностях инцидента читайте в этой статье.