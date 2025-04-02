Актриса Яковлева заявила, что не видит ничего плохого в романе с молодым парнем

Российская актриса Алена Яковлева назвала роман с молодым мужчиной, из-за которого она столкнулась с критикой со стороны общественности, «прекрасным». По ее словам, ничего предосудительного в такой связи нет.

«А что я плохого делаю? Я кого-то отбираю или что? Я никому плохого не делаю. Я делаю только хорошее себе и людям. Что ж плохого? По-моему, это все прекрасно», — поведала она в шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Яковлева утверждает, что рассказывает о своей личной жизни не ради пиара. Себя она называет «болтушкой, которая не прочь обсудить свои интрижки. «Все равно все все узнают, сейчас век интернета. И обязательно что-нибудь раскопают», — объясняет она.

Алена Яковлева — народная артистка России, это звание она получила в 2008 году. На ее счету роли в таких известных проектах как «Склифосовский», «Кадетство» и «Женский доктор».

Ранее мы писали о том, что Яковлева раскрыла свои страхи в профессии.