Актриса Тамара Семина решила стать затворницей после смерти мужа, об этом сообщает Мослента.

В 2005 году ушел из жизни актер дубляжа Владимир Прокофьев. В 1957 году он вышел замуж за народную артистку РСФСР Тамару Семину, с тех пор супруги не расставались. Семина признается, что долгое время не могла принять смерть любимого мужа.

«Когда Володя умер, прямо у гроба ему сказала: „Чего ты здесь улегся, у нас через два года золотая свадьба…“ А он лежит — такой красивый, красивый! Болел сильно», — вспомнила она.

По словам актрисы, после похорон она начала вести затворнический образ жизни.

«Потеряв мужа, я вообще ничего не хотела. Меня ругали, что я стала затворницей, напоминали о зрительской любви, что жить прошлым нельзя. Но я не жила прошлым — прошлое всегда было со мной, во мне, частью меня, сутью», — объяснила она.

Семина добавила, что Прокофьев всегда оказывал ей знаки внимания — одаривал цветами и постоянно делал комплименты.

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