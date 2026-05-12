Актриса Софья Синицына показала подросшую пятилетнюю дочь от Павла Табакова

На фото Мия запечатлена в чёрном топе с контрастными деталями, юбке в цвет топа и розовых кроссовках. Образ дополнило колье из крупных бусин.

Синицына и Табаков встречались несколько лет назад. Их дочь Мия — внучка легендарного актёра Олега Табакова, скончавшегося в 2018 году. Софья Синицына известна по ролям в сериалах и театральных постановках. Павел Табаков — актёр театра и кино, продолжатель династии. Ранее Синицына жаловалась на трудности в воспитании дочери, отмечая сложный характер ребёнка. Несмотря на это, актриса регулярно делится со своими подписчиками моментами из жизни Мии.

Напомним, Олег Табаков был не только выдающимся актёром, но и педагогом, художественным руководителем и реформатором театрального процесса. Его творческому наследию посвящён документальный фильм, созданный на основе свидетельств коллег, учеников и архивных материалов.