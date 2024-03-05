Актриса Шпица рассказала о работе с Деревянко и участии в проекте Цыпкина

Актриса Катерина Шпица и писатель Александр Цыпкин стали гостями открытой студии ГПМ Радио, расположенной на территории «Сириус» в центре Всемирного фестиваля молодежи. Отсюда в эти дни вещают популярные шоу «Авторадио» и ENERGY.

Ведущие шоу «Мурзилки Live» обсудили разные темы с приглашенными артистами. Катерина Шпица рассказала о том, как приняла участие в литературно-театральном проекте Цыпкина «БеспринцЫпное чтение», где смогла выйти из привычного образа.

«Я люблю экспериментировать. И меня страстно влекут открытия, что-то новое. Я более чем неравнодушна к литературе, ко всему, что с ней связано. И я готова перелопатить много тонн земли, чтобы найти трюфель. Вот один из этих трюфелей сидит сейчас рядом со мной», – призналась актриса.

Катерина отметила, что с писателем ее познакомила их общая приятельница, кинопродюсер Елена Янбухтина. В рамках проекта знаменитый актер вместе с автором читает его произведение со сцены. По словам Шпицы, у нее был «пикантный этюд».

«Все бордельное досталось мне. Я была очень благодарна Саше, потому что, наконец-то, разрушился мой карамельный образ», – объяснила звезда.

Актриса также затронула работу с коллегой Павлом Деревянко. Она призналась, что мечтала бы снова оказаться с ним на одной съемочной площадке.

«Мне было его мало. Я все эти годы мечтала с ним еще раз схлестнуться в творческом экстазе, но пока не сложилось, а хотелось бы», – заявила Катерина.

Она посмотрела фильм с Деревянко «Конец славы», о котором положительно высказалась в беседе с ведущими.