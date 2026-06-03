НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 июня 2026, 13:19
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Актриса сериала «Склифосовский» Елена Панджариди скончалась после тяжелой болезни

Актриса театра и кино Елена Панджариди скончалась 21 мая после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 60 лет.
Актриса сериала «Склифосовский» Елена Панджариди скончалась после тяжелой болезни

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью артистки.

Елена Панджариди стала известна благодаря роли в популярном сериале «Склифосовский». Актриса окончила Пермский институт искусств, с 1988 по 2011 год служила в Пермском театре драмы. В кино дебютировала в 2010 году и за свою карьеру снялась примерно в 30 фильмах. Панджариди также преподавала актёрское мастерство, передавая свой опыт молодым артистам.

О смерти матери сообщила дочь актрисы Яна Мезенева в своём блоге.

«Ну вот и всё… Мама отмучилась… 21 мая в 17:50 её не стало… Рак…» — написала она.

Как рассказал представитель семьи, артистка долго боролась с болезнью. «У нее был рак, она долго с ним боролась, но, к сожалению, не справилась», — пояснили близкие Панджариди. Собеседница aif.ru из окружения актрисы добавила: «Она до последнего боролась с заболеванием и говорила, что чувствует, что сможет победить болезнь».

Несмотря на тяжёлое состояние, Елена продолжала работать — снималась в кино и вела занятия по актёрскому мастерству.

Церемония прощания с актрисой прошла 25 мая в крематории Балашихи. Тело кремировали, прах будет захоронен на Пермском кладбище. 3 июня артистке исполнилось бы 60 лет — она родилась в этот день в 1965 году. Панджариди была дочерью советского театрального режиссёра Яна Георгиевича Панджариди.

Автор:Александр Смирнов
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