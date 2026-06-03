Актриса сериала «Склифосовский» Елена Панджариди скончалась после тяжелой болезни

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью артистки.

Елена Панджариди стала известна благодаря роли в популярном сериале «Склифосовский». Актриса окончила Пермский институт искусств, с 1988 по 2011 год служила в Пермском театре драмы. В кино дебютировала в 2010 году и за свою карьеру снялась примерно в 30 фильмах. Панджариди также преподавала актёрское мастерство, передавая свой опыт молодым артистам.

О смерти матери сообщила дочь актрисы Яна Мезенева в своём блоге.

«Ну вот и всё… Мама отмучилась… 21 мая в 17:50 её не стало… Рак…» — написала она.

Как рассказал представитель семьи, артистка долго боролась с болезнью. «У нее был рак, она долго с ним боролась, но, к сожалению, не справилась», — пояснили близкие Панджариди. Собеседница aif.ru из окружения актрисы добавила: «Она до последнего боролась с заболеванием и говорила, что чувствует, что сможет победить болезнь».

Несмотря на тяжёлое состояние, Елена продолжала работать — снималась в кино и вела занятия по актёрскому мастерству.

Церемония прощания с актрисой прошла 25 мая в крематории Балашихи. Тело кремировали, прах будет захоронен на Пермском кладбище. 3 июня артистке исполнилось бы 60 лет — она родилась в этот день в 1965 году. Панджариди была дочерью советского театрального режиссёра Яна Георгиевича Панджариди.