Актриса Саша Бортич подала сигнал о помощи на светской премьере в Москве

Актриса Саша Бортич впервые за долгое время вышла в свет и встревожила поклонников. На красной дорожке звезда фильма «Я худею» подала сигнал о помощи.

Бортич появилась на премьере сериала «Первый номер». Корреспондент Voice отметил, что, выйдя к журналистам, она всем своим видом показывала, как ей некомфортно. В какой-то момент, позируя фотографам, Саша и вовсе подняла руку и продемонстрировала знак SOS. А после, как ни в чем не бывало, продолжила съемку.

Впрочем, в остальном актриса вела себя как обычно. Она общалась с коллегами и что-то активно обсуждала с Сергеем Епишевым. Создавалось впечатление, что Бортич утешала звезду «Кухни».

Отметим, что Саша Бортич является одной из тех актрис, кто не любит рассказывать о личной жизни. Известно, что она дважды была замужем. Первый супруг звезды — рэпер Вячеслав Воронцов. А второй — Евгений Савельев. От него она родила сына в 2020 году. А спустя три года после этого Саша объявила о разводе.

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