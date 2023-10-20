Актриса Проклова призналась, что пересматривает свои старые фильмы

Актриса Елена Проклова рассказала, что часто пересматривает свои старые фильмы. По ее словам, она делает это с профессиональной целью.

Проклова призналась, что из-за недостатка времени она не видела многие картины со своим участием. Поэтому она их пересматривает, чтобы сделать вывод о своей работе.

«Я до сих очень многие свои фильмы даже не видела. С одной стороны, это грустно, потому что ты не видишь свою работу, не можешь скорректировать, сделать выводы какие-то, но с другой стороны это счастье, что у меня столько работы, что я не успеваю посмотреть что-то», — цитирует артистку Газета.Ru.

По словам Прокловой, когда по телевизору показывают фильмы с ее участием, она обычно занята на работе в спектаклях. Она призналась, что не видела «Собаку на сене», «Позднюю любовь», а недавно пересмотрела фильм «Мимино».

Проклова добавила, что смотрит свои предыдущие работы чисто с профессиональной точки зрения, чтобы понять, что было хорошо сделано, что можно поправить и какие выводы сделать.

Напомним, ранее артистка рассказала о своем восстановлении после перелома ноги. С поврежденной конечностью она отыграла пять спектаклей.

2 сентября она отметила свое 70-летие, но приглашать никого не стала. Прокловой захотелось побыть в одиночестве.