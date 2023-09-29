Актриса Полина Денисова рассказала о веселых съемках в новых «Папиных дочках»

Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова рассказала о том, как играла героиню на пять лет младше себя. 19-летняя девушка вспоминала о том, какой была в 14 лет. Актриса вместе с коллегой Анной Димовой стали гостьями шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио.

Полине досталась роль старшей дочери Сони в многодетной семье. Она рассказала, что прекрасно понимает свою героиню.

«У меня семья очень большая, еще больше, чем киносемья. У меня три брата и две сестры. Я третий ребенок в семье – я в серединке. Моя семья из Иваново, я переехала сюда, когда поступила в театральный ВУЗ. Но старшая сестра живет в Москве», – поделилась актриса.

Полина вспомнила интересные случаи из своего детства, которое назвала самым веселым и счастливым. С возрастом она стала спокойнее, но ей пришлось вернуться в прошлое на съемках сериалах. Актриса говорит, что в 14-летнем возрасте была очень похожа на свою героиню.

«Мне было тяжело вернуться в этот возраст, мне на самом деле 19. И вот эта независимость, бойкость и дерзость. Я включала в себе эти качества вовремя съемочного процесса», – поделилась девушка в эфире Детского радио.

Денисова рассказала, что в один из рабочих дней на площадке произошел курьезный случай. Они снимались в школе, где нужно было взять огнетушитель и облить героев. Но вместо пены в нем была сметана. После съемок все учебное заведение пропахло прокисшей сметаной, а артистки побежали отмываться в душе.