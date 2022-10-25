12:47, 25 октября 2022
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Актриса Ольга Кабо вышла на связь с поклонниками из больницы
Актриса Ольга Кабо опубликовала в социальных сетях фото из больницы. На последовавшие после этого тревожные комментарии она заявила, что помощь медиков потребовалась 10-летнему сыну Виктору.
Мальчика привезли на плановый осмотр к стоматологу. Врач сделал гигиену зубов, вылечил кариес и вырвал молочный зуб.
По словам артистки, ребенку нужна коррекция челюсти. Ранее мальчик носил капу, теперь для правильного прикуса потребуется ортодонтическая пластинка. «Конечно, необходимо постоянное наблюдение доктора», - подытожила Кабо.
Напомним, актриса поднимает сына на ноги практически одна. Отец ребенка – бизнесмен Николай Разгуляев – платит на содержание сына алименты в размере одного прожиточного минимума.
ФОТО: Ivanov Sergey/East News