Актриса Мария Шукшина рассказала о мечте отца снять фильм о Степане Разине. Об этом сообщает aif.ru.

Актриса Мария Шукшина стала членом жюри международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова. Журналисты пообщались со знаменитостью и решили узнать о съемках ее отца в фильме «Они сражались за родину», который стал последним перед смертью Василия Шукшина.

По словам Марии, у ее отца была давняя мечта, которую он так и не успел исполнить.

«Отец давно мечтал снять картину о Степане Разине — сценарий был готов ещё в 1967 году, но его никак не удавалось пробить. Он из-за этого даже перешёл со студии Горького на „Мосфильм“. Бондарчук обещал помочь в реализации этого проекта, но сказал: „Сначала снимись у меня, а потом приступишь к съёмкам собственного фильма“», — рассказала она.

В итоге Шукшин снялся в картине Бондарчука будучи уже больным — его мучали язвы желудка из-за пристрастия к алкоголю. 2 октября 1974 года актер скончался на 46-м году жизни во время съемок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». Причиной смерти стал инфаркт.

Ранее мы писали о том, что сестры Шукшины готовятся встретиться в суде из-за рукописей отца.