Актриса Кристина Асмус вышла в свет в одиночестве после новостей о новом романе

Актриса Кристина Асмус впервые вышла в свет после появления слухов о новом романе. На концерте LAB с Антоном Беляевым звезда «Текста» появилась в одиночестве. Об этом сообщает Газета.Ru.

Кристина пришла на мероприятие в образе total black. После выступления Беляева она вместе с другими гостями вечера отправилась на афтепати в ресторан.

Примечательно, что Асмус была одна, хотя совсем недавно ее заподозрили в новых отношениях. Журналисты засняли ее в компании незнакомца возле театра Et Cetera. Очевидцы рассказывали, что Кристина держалась с мужчиной за руки. Однако личность этого таинственного поклонника пока выяснить не удалось.

Напомним, что в марте Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом, который ради нее бросил жену. Их роман развивался стремительно, довольно быстро они даже начали жить вместе. Но также скоро они и разошлись, не раскрыв причину. К слову, предположительно, именно из-за Бурца Кристина оставила актера Романа Евдокимова, с которым встречалась после развода с Гариком Харламовым.

Ранее Тина Канделаки рассказала, как Кристину Асмус выгнали со съемочной площадки.