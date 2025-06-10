Актриса из «Поехавшей» Ольга Лерман рассказала о жизни на две страны

Актриса Ольга Лерман, известная по ролям в фильмах «Поехавшая», «Калашников» и сериалах «Родком», «Плевако», поделилась подробностями своей жизни на две страны. В интервью WomanHit.ru 37-летняя звезда рассказала о браке с голландским инженером и возвращении в Россию.

Знаменитость пожалела, что рассказала о свадьбе. После этого в СМИ начали появляться различные статьи, которые смутили актрису.

«Лучше бы молчала, а то потом все стали писать какую-то чушь», – призналась Ольга.

Женщина два года прожила с мужем в Амстердаме, где пыталась интегрироваться в местную театральную среду. Она свободно говорит по-голландски и мечтала попасть в знаменитый театр Toneelgroep Amsterdam, но, как признается, что «не случилось ни человеческого, ни профессионального соприкосновения».

«Все-таки многое зависит от случая. Но я верю, что в нужный час ты встречаешь тех самых людей и у вас складывается творческий союз», – поделилась актриса.

При этом ее супруг, напротив, прекрасно адаптировался в России. Он увлекся русской литературой и даже читает книги в оригинале.

«Убеждена, что в отношениях национальность не играет первостепенной роли. Важно лишь совпадение человеческих ценностей», — высказалась Лерман.

Сейчас пара постоянно проживает в Москве, где актриса продолжает свою профессиональную деятельность.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова рассказала о гостевом браке с мужчиной. Он тоже живет на две страны и дает возлюбленной, а также ее дочери, деньги.