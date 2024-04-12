Актриса Ингеборга Дапкунайте лишилась последнего бизнеса в России

Налоговая запустила процесс ликвидации последнего оставшегося в России бизнеса актрисы Ингеборги Дапкунайте. Компания занималась обучением детей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Напомним, что звезда советского кинематографа уже давно не приезжает в Россию. Она неоднократно высказывалась против СВО и страны, благодаря которой стала популярна. Однако, несмотря на это, у нее по-прежнему оставался бизнес в РФ. Но и его теперь не будет.

Дело в том, что Дапкунайте владела ООО «Скиллз Акэдеми», которая специализировалась на обучении детей английскому языку, подготовке их к школе и скорочтении. Актрисе принадлежало 50% акций, остальное же было у ее бывшего мужа.

Как выяснила ФНС, с 2020 года организация не предоставляла отчетов, именно поэтому и было решено ликвидировать бизнес. Сама Ингеборге это никак не комментирует.

Ранее стало известно, что Ингеборга Дапкунайте обманула покупателей своей квартиры в Москве. Сумма сделки была 100 миллионов рублей.