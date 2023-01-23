Актриса Евгения Синицкая спасла семью от коронавируса

36-летняя актриса Евгения Синицына, памятная зрителям по кинодраме Максима Кулагина «По-мужски» (журналистка Рита), как-то призналась: «Я очень жадная до жизни!»

Совсем недавно Синицына сумела подтвердить свое кредо на практике.

Ее пожилой отец заболел пневмонией и начал заниматься самолечением: колол сам себе какой-то просроченный антибиотик, к врачам не обращался. В результате его состояние резко ухудшилось.

Когда артистка приехала навестить отца, тому уже не помогали никакие препараты.

Я сразу все поняла, потому что у меня ковид уже был, тут гадать не приходится.

Ломает так, что вообще не можешь встать!» - рассказала Синицкая.

Евгения взялась за дело сама. Вызвала скорую, убедила отца довериться медикам, проследила, чтобы за ним ухаживали как надо.

Сейчас жизнь пенсионера вне опасности.